Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2024 22:46
Kamu İşçisi Görevleri

Çalıştığım birimde bir tane işçi var. Benden önceki birim amirleri merkezden gelip gittiği için kendisi çoğunlukla birimde kaldığı için kendisini birim amiri gibi görüyor. Hiçbir yetkisi ve sorumluluğu olmadığı halde vatandaşa bilgi vermeye kalkıyor. Çoğunlukla da saçmalıyor. Örneğin temizlik görevini yerine getirmiyor. Birimde araç yok ama kendisini şoför zannediyor. Müdüre yazı yazmayı düşünüyorum artık ama başka ne yapabilirim?

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