Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


11 Aralık 2024 22:49
araç alımı hakkında acil
Nörolojik rahatsızlığım var ms hastasıyım % 50 engel oranım mevcut süresiz. Sağ el güç kaybı mevcut raporda bu yazıyor. Ötvsiz araç alabilir miyim ne yapmam gerek bunun için ?

guard12345
Memur
11 Aralık 2024 22:49
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Toplam 1 mesaj

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