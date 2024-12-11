Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2024 23:07
Yeni yonetmenlikte çocuğun vefatı üzerine memurun talep ettiği yere

arkadaşlar merhabalar sağlıkta 27 Kasım'da yönetmelikte değişiklikler oldu ( memurun çocuğunun vefatı üzerine taleb ettiği yere) bu çocuk ibaresi yeni doğan çocuk Vefatını kapsıyormu

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