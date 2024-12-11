Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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11 Aralık 2024 23:38
MSB İnşaat Mühendisi alımı
İnşaat Mühendisleri MSB de ne iş yapar? MSB ve Kara kuvvetleri komutanlığı arasındaki çalışma farkı nelerdir? Kurumun imkanları ve maaşları nedir? Bilenler yazarsa çok memnun olurum.

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