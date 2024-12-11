399 sozlesmelı personel

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
DHMİ de Tazminat ÇatlağıDHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim YardımıEyy EÜAŞ neyi bekliyorsun! DHMİ becayiş talepleriKİT den Sağlık Bakanlığına GeçişÖzelleşme İle Atandıktan Sonra Yeniden Başka Kuruma Atama Yapılabilir mi?2024/2 hareket memuruTMO da çalışan memur var mı aramızda?TCDD özelleştiriliyor mu?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?