Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Aralık 2024 23:42
399 sozlesmelı personel

399a tabı sozlesmelı personelın tam olarak hukukı statusu nedır? Gorev hayatı boyunca sozlesmelı personel olarak mı kalıyor, yoksa 3+1 sıstemıne gore sonradan kadroya mı alınıyor. Türkıye seker fabrıkalarında calısanlar bı yardımcı olurlarsa sevınırım

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