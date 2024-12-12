KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 00:04
merkezi atamaya çok az kaldı
kafam çok karışık bulunduğum şehirde zabıta ilanı için (657 GİH) yarın sözlü mülakata çağrıldım sonraki gün de spor mülakatı var. Bölüm sbky puan 83.45 migros da çalışıyorum işimden de memnunum ama maaş tatmin etmiyor bir an önce kurtulmak istiyorum İİBF ye ne kadro açılır sizce?

Çok Yazılan Konular

İİBFli olarak yazıyorum, 4001 kadroları artırılmalıdır.2024/2?yi ilgilendiren bi haber Sahte hesaplardan yazan, 4001 kadrosu isteyen sözde iibf'li hakkındaMSB Memur Alımı HkKPSS Kitaplarım var tertemizSağlık bakanlığı ne zaman alım yapacak ?Merkezi atama dışında atanıp gitmeme yaptırımıDarphanede büro personeli çok yoğun mudur çalışma koşulları neler acaba ve üst kadroya geçiş var mıEem İlk AlımKentsel dönüşüm başkanlığı

Sözlük

hikikomori 2 golan tepesi 1 gir 1 en güzel meslek 2 türk telekom'un milletvekillerine özel tarifesi 1 ejderha 1 Zerengökçe 1 10 aralık dünya insan hakları günü 3 kalemin yazmaması 1 hayli 1

Son Haberler

Geçici olarak görevlendirilenlere geçici görev yolluğu ödenir mi?12 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştıTrabzon'da döviz bürosunun soyulmasıyla 7 şüpheli serbest

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?