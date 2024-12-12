merkezi atamaya çok az kaldı

kafam çok karışık bulunduğum şehirde zabıta ilanı için (657 GİH) yarın sözlü mülakata çağrıldım sonraki gün de spor mülakatı var. Bölüm sbky puan 83.45 migros da çalışıyorum işimden de memnunum ama maaş tatmin etmiyor bir an önce kurtulmak istiyorum İİBF ye ne kadro açılır sizce?

kafam çok karışık bulunduğum şehirde zabıta ilanı için (657 GİH) yarın sözlü mülakata çağrıldım sonraki gün de spor mülakatı var. Bölüm sbky puan 83.45 migros da çalışıyorum işimden de memnunum ama maaş tatmin etmiyor bir an önce kurtulmak istiyorum İİBF ye ne kadro açılır sizce?