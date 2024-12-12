Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Aralık 2024 02:58
Hacettepe uni hastanesi hemsirelik
calisan varsa bilhi verebilir mi maas olarak da ne aldigini yazabilir mi saglik bakanligi gibi temel ek tesvik ek mesai ucreti var mive uyusuyor mu cok mu az

hemsirelisans6345
Aday Memur
12 Aralık 2024 02:58
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Toplam 1 mesaj

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