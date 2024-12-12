Hacettepe uni hastanesi hemsirelik

calisan varsa bilhi verebilir mi maas olarak da ne aldigini yazabilir mi saglik bakanligi gibi temel ek tesvik ek mesai ucreti var mive uyusuyor mu cok mu az

calisan varsa bilhi verebilir mi maas olarak da ne aldigini yazabilir mi saglik bakanligi gibi temel ek tesvik ek mesai ucreti var mive uyusuyor mu cok mu az