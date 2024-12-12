Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Aralık 2024 05:15
egm tarihinde ilk kez aym tevdili dava actik. emniyet teskilati 61.maddenin ve etk ek 21'de fazla ca

DAVANIN KONUSU :

Müvekkil 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 99. maddesine göre haftalık 40 saatten fazla çalıştığı için talep ettiği fazla çalışma ücreti ve/veya fazla çalışma karşılığı izin verilmesi talebi, idare tarafından 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 21. maddesi gerekçe gösterilerek 05.07.2024 tarih ve E-47909374 -8114- 2024070510200675387 sayılı evrakıyla reddedilmesi işleminin; 3201 sayılı kanunun Ek 21. maddesine göre sabit olarak yatırılan ?Fazla Çalışma Ücretinin? Danıştay ve İdare Mahkemelerinin yerleşik kararlarına göre fazla çalışma ücreti olarak sayılamayacağı gerekçesiyle kadük duruma düşerek günümüzde uygulanabilirliğinin kalmadığı gerekçesiyle dikkate alınmayarak, özel kanunlarda da çalışma saatini düzenleyen başka bir norm olmadığından üst norm olan 657 sayılı kanunun 178. Maddesine göre İPTALİNE,

Bununla birlikte mevzuatta çelişki oluşturduğundan, hem 3201 sayılı kanunun Ek 21. maddesinde ?usul ve esaslara göre? ibaresinden sonra gelen ?Fazla Çalışma Ücreti? ibaresinin, hemde konuyla doğrudan alakalı olan ve idareye sınırsız, belirsiz ve ölçüsüz çalıştırma yetkisi veren 3201 sayılı kanunun 61.maddesinin ?başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet

kesilemez. ? ibaresi açıkça gerek demokratik toplum gereklerine ve temel insan haklarına, gerekse de Anayasamızın 2., 13., 50., ve 128. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle , Anayasa?nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun?un 40. maddelerine göre

?Mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa?ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırlarsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidirler.? hükmü gereği ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI ve Anayasa Mahkemesinin bu konu hakkında vereceği karara kadar davanın geri bırakılması talebimizden ibarettir.


The Spoce
Aday Memur
12 Aralık 2024 05:28

AYM kararları bağlayıcı oluyor mu ?!!!


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
12 Aralık 2024 05:31

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil,..,................İlçe Emniyet Müdürlüğü ................Polis Memuru olarak görev yapmaktayken 15/05/204 gününden itibaren fazla çalıştığı saatlerin 657 sayılı DMK? nın 99. ve 178 maddelerine göre hesaplanıp, ücretinin kendisine ödenmesini ya da fazla çalıştığı her sekiz saat için bir gün izin verilmesi talep etmiştir.Müvekkilin talebiyle ilgili, idare; ?Halihazırda 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 21. maddesine göre sabit olarak her ay Fazla Çalışma ücreti ödendiği, bu yüzden ne kadar sınırsız, belirsiz ve ölçüsüz çalışırsam çalışayım tarafıma başkaca herhangi bir ücret ödenmeyeceği? cevabı tebliğ edilmiştir.

Emniyet Teşkilatı Kanunu(ETK) 04/6/1937 tarihinde kabul edilerek 12/06/1937 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Esasen ETK kendisinden önce 1907 tarihli ?Polis Nizamnamesi? nin o günün şartlarına uyumlu hale getirilerek güncellenmiş halidir.Hali hazırda bugün Polislerin mesai saati ve sınırı olmadan çalıştırılma sebebi olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 maddesi de, 1907 tarihli Polis Nizamnamesinin 67. maddesinin güncellenmiş haline tekabül etmektedir. Polis Nizamnamesinin 67. maddesine bakıldığında; ?Polis, komiser, komiser muavini ve polis memuruna hanelerine gitmek ve şahsi işlerini görmek üzere haftada yirmi dört saati geçmemek üzere merkez komiseri tarafından izin verilebilecek ve amirleri tarafından ellerine izinlerini belirten bir pusula verilecektir. Polisler diğer vakitlerde gece ve gündüz, memuriyet yerlerinden ayrılamayacaklardır.? hükmü ile o dönemde polislerin şu anda Jandarma erleri gibi 24 saat boyunca Polis Karakollarında kaldıkları ancak haftada 24 saati geçmemek üzere evlerine gitmelerine izin verildiği anlaşılacaktır. Cumhuriyet döneminde Emniyet Teşkilatı Kanunu çıkarılarak Polislerin çalışma düzeni bugünkü hali olan "Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez." haline gelmiştir


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
12 Aralık 2024 05:34

Görüldüğü üzere 3201 sayılı kanunun 61. maddesi, Polislerin 1907 yılları şartlarını yani karakollarda yatılı kaldıkları ve 7 gün 24 saat görevli oldukları ancak ve ancak sadece haftada 24 saat evlerine gitmelerine izin verildiği durumu anlatmasına rağmen halen idare tarafından geçerliliği varmış gibi değerlendirilerek polisi mesai saati ve fazla çalışma haklarından mahrum bırakarak fazla çalışma ücreti taleplerinin önüne geçilmektedir. Halbuki günümüzde Polis Teşkilatının teşkilatlanma ve çalışma düzeni, kanunun ilk çıktığı dönemlerden çok farklıdır. Kaldı ki bugün Polis Merkezlerinde yatakhane ve yemekhane birimleri kaldırıldığından, 3201 sayılı Kanunun 61. maddesinin uygulanma imkanı fiilende kalmayarak kanun hükmü kadük duruma düştüğü kabul edilmelidir. Ne varki Emniyet Genel Müdürlüğünce bu husus bilinmesine rağmen, kendilerine Polis Memurlarını sınırsız ve hesapsız bir şekilde çalıştırma imkanı veren bu maddeye dayanarak yönergeler çıkarıp, o günden bu güne kadar Polis Memurları çalışma saati ve fazla çalışma ücreti kavramlarından muaf olarak çalıştırılmaktadır.


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
12 Aralık 2024 05:36

3201 sayılı ETK?nın 61. maddesine göre sınırsız ve ölçüsüz çalıştırılırken 1993 yılında ülkede ki yoğun Terör ve Asayiş sorunlarından dolayı Polise ek tazminat verilmek istenmiş, bu tazminat o dönemde ?Fazla Çalışma Ücreti? adı altında kanunda yer bulmuştur. Her ne kadar isim olarak ? Fazla Çalışma Ücreti? şeklinde yazılmış olsa da, gerek her ayrı branşa ayrı bir ücret tahsis edilmesi, gerekse verilen paranın sabit oluşu ve kaç saat mesaiye karşılık geldiğinin belirtilmemesi ve bunlarla birlikte hali hazırda

hem yerel hemde evrensel hukuk normlarına göre düzenlenen fazla çalışma ücreti kavramlarına nitelik olarak benzemediği açıktır ve bu durum Danıştay kararlarıyla sabitlenmiştir.(Danıştay 11. Daire E: 2006/6559, K : 2009/6677 , 23/06/2009 )

Polisin sınırsız, belirsiz ve ölçüsüz çalıştırılmasına sebep olan 3201 sayılı ETK?nın 61. maddesinin ?başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez. ? ibaresi ve Ek 21. maddesinin ?Fazla Çalışma Ücreti? ibaresi yukarıda izah edildiği üzere defakto olarak kadük duruma düşmüş ise de konunun Anayasaya aykırılık boyutu da irdelenmelidir.


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
12 Aralık 2024 05:48

Değerli meslektaşlarım;

04.06.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu?nun 61.maddesinin "başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez." ibaresi ile Emniyet Teşkilatı Kanun'un Ek 21.maddeki yazılı fazla çalışma ücreti ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması üzere davayı açtım. Yukarıda dava konusunu ve açıklamaları yazdım. İlgili maddeler için ilk savunma ve ikinci savunma ile birlikte Anayasanın 2,10,13, 18,50 ve 128.maddelerine aykırılık teşkil etmektedir, savunmamız ile davamız 4 ay 8 gün geçtiği halde halen idare mahkemesinde görüşülmektedir. Davaya dair anayasa maddelerini buraya yazmam cok uzun olacağından yer veremedim. Özür dilerim. Parça parça yazmaya bir şekilde devam edeceğim. Hepinizin bilmesi gereken dava konusu şudur. Polisin çalışma hayatını düzenleyen ETK 61.madde ve ETK ek 21'deki fazla çalışma ücreti (gerçekte tazminat) konusu iptali üzere davalıktır. İnşallah bu dosya Anayasa Mahkemesine tevdii edildiğinde Devlet Memurları Kanun'unun 99/1 , 99/2 ve 178. Madde haklarına kavuşmuş olacağız. Twitter'da - X 'de sürekli bu davayı dile getiriyorum. Bilmeyenler olabilir diye burada da özet olarak yazmak istedim. Saygılarımla


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
12 Aralık 2024 06:02

ANAYASANIN 50. MADDESİ BAKIMINDAN;

Anayasa?nın 50. maddesinin üçüncü fıkrasında ?Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.? denilmek suretiyle çalışanların belirli sürelerle dinlenme hakkı anayasal güvence altına alınmıştır. Anılan maddeye ilişkin Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin gerekçesinde ?dinlenme hakkının tanınmasının çalışanın bedenen korunması ve dinlenme sonrası verimli çalışması bakımından gerekli olduğu? belirtilmiştir.

Somut olayla ilgili aynı hizmet sınıfında görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin daha önce yürürlükte olan 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun 14.maddesine göre "Emniyet Teşkilatı Kanunun 61.maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir" hükmü yine 7245 sayılı Kanun?un 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenmek istenen ve 3201 sayılı ETK?nın 61.maddesinden esinlenilen ?Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilir." ibaresinin iptali için Anayasa mahkemesine norm denetimi talebiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi;?Anayasa'nın ?Çalışma şartları ve dinlenme hakkı? başlıklı 50. maddesinin üçüncü fıkrasında ?Dinlenmek, çalışanların hakkıdır?; dördüncü fıkrasında da ?Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir? hükümlerine yer verilmek suretiyle hafta tatili hakkının ve şartlarının kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. Anayasa?da yer alan dinlenme hakkı ve haftalık izin hakkı, şartları ve esasları kanunla düzenlenmesi gereken bir sosyal haktır. Dava konusu kural uyarınca mesai saatleri dışında çalışmak emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarla sınırlandırılmış, çalışma süresinin artırılması da haftada bir gün istirahat verilme şartına bağlanmıştır. Kuralla çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık kırk saat olan çalışma sürelerinin artırılabileceği öngörülerek dinlenme hakkına bir sınırlama getirilmektedir. Kuralda çalışma süresinin azami ne kadar artırılabileceği, artırılan bu sürelerin nasıl telafi edilebileceği konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle kuralla öngörülen sınırlama belirli ve öngörülebilir nitelikte değildir. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa?nın 13. ve 50. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.? (AYM, E.2020/59, K.2023/53, 22/03/2023, § ?) ifadeleri ile bu ibareyi iptal etmiştir.


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
12 Aralık 2024 06:05

Mezkur davada geçen ?haftada bir gün istirahat vermek kaydıyla?? ifadesi halihazırda 3201 sayılı

ETK?nın 61. maddesinde geçen ? başka haftada 24 saat izin verilir.? cümlesinden esinlenilmiştir.

Polisler de olduğu gibi Bekçileri de sınırsız belirsiz, ölçüsüz çalıştırmak için böyle bir düzenleme yapılmış ise de bu girişim Anayasa Mahkemesinin kararıyla son bulmuştur. İş bu vesile ile de aslında esinlenilen 3201 sayılı ETK?nın 61. maddesinde geçen ? başka haftada 24 saat izin verilir.? ifadesi de defacto olarak kadük duruma düşmüştür. İdarenin bu davadan bahisle artık diğer personelini de sınırsız ve belirsiz çalıştırmaması gerekirken, halen mesai saati gözetmeden sınırsız, ölçüsüz ve daha da önemlisi 61. maddeden güç alarak hiçbir kısıtlamaya gitmeden gereksiz görevlerle personeli insanlık dışı koşullarda çalıştırmaktadır. Bu durum Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından defalarca tespit edilmiştir.

Bununla birlikte müvekkil bu kadar fazla çalışmaya karşılık saat başı mesai ücreti için dilekçe verdiğinde ise 3201 sayılı kanunun Ek 21. maddesine göre sabit fazla mesai ücreti aldığından bahisle talebi reddedilmektedir. Halbuki Danıştay 11. Daire E: 2006/6559, K : 2009/6677 , 23/06/2009 tarihli kararında Ek 21. maddede ki ?Fazla Çalışma Ücreti? ibaresi için; ?Söz konusu düzenlemelerden 3201 sayılı kanunun ek-21. maddesi uyarınca ödenen fazla çalışma ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan bir ödeme olduğu VE 657 SAYILI DMK 178. MADDESİNDE DÜZENLENEN VE GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞI (alanlar için) ÖDENEN (almayan E.H.S.P. için ÖDENECEK) FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN NİTELİK OLARAK FARKLI OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR.? tespitinde bulunmuş ve o günden bu tarafa özellikle görevden uzaklaştırılıp geri dönen personel için görevden uzaklaştırıldığı dönemde ödenmeyen bu paranın fazla mesai ücreti sayılamayacağı ileri sürülerek açılan tüm davalarda idare mahkemeleri tarafından Danıştay 11. Dairesinin bu tespiti esas alınıp, bu ücretin tazminat sayılacağı kabulüyle davacı lehine onlarca karar verilmiş ve kesinleşen bu kararlar sonucu Emniyet Genel Müdürlüğünce bu paralar davacılara ödenmiş ve halen ödenmektedir.


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
12 Aralık 2024 06:06

Bunlarla beraber Anayasanın 50 maddesinin 4 fıkrasında ?Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.? hükmü ile haftalık tatilleri anayasal güvenceye almaktadır. Bilindiği üzere Osmanlı döneminde de memurlara haftada 1 gün hafta tatili uygulaması bulunmaktaydı ve o dönem çıkarılan Polis Nizamnamesinin 67. maddesinde ve daha sonra da onun güncellenmiş hali olan 04/06/1937 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunun 61. maddesinde haftalık 1 gün izin verilmesinin kökeni buradan kaynaklanmaktadır. Günümüzde kanunlarında hafta tatilinin 2 gün olması öngörülmesine rağmen, Polis Memurlarının hafta tatili halen Osmanlı döneminde kalmıştır. Bu durum da Anayasal eşitlik ve dinlenme hakkıyla çelişen bir durum oluşturmaktadır.


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
12 Aralık 2024 06:11

Emniyet Teşkilatı Personelinin her bir ferdinin bilmesi ve konuşması gereken Anayasa Mahkemesinin Bekçilerin çalışma saatlerine ilişkin dava konusu ile birlikte Emniyet Teşkilatı Kanun'un 61.maddesinin 5 kural ihlal içermesidir.

ETK 61.Maddeki İhlal Konuları

1)DMK 99/1'e göre haftalık çalışma süresine,saatine dair bir ibare yok.

2)DMK 99/2'e rağmen haftalık izin 1 gün olarak yer alıyor.

3)Çok mühim haller müstesna ifadesi belirsizdir,açık,anlaşılır değildir.

4)Çok mühim hallerde izin hakkının kesileceğine dair kısıtlama söz konusudur.

5)DMK 178.madde doğrultusunda izin hakkının telafisine dair ilgili madde de düzenleme yoktur.

Bu 5 ihlalin ortadan kalkması ile birlikte Polis için çalışma hayatında kanuni güvence söz konusu olacaktır.


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
12 Aralık 2024 06:27

Çalışma ve mali özlük hakkına dair emsal davalar ile birlikte burada yüzlerce belki binlerce sayfa yazılar yazmak mümkün olmayabilir ama hepinizin bilmesi istediğim şudur. 1907 tarihli en eski mevzuat ile geçmişten günümüze tüm hukuki mevzuatları derinlemesine bir şekilde araştırdık, günümüz hukuka aykırılıkları tespit ettik. AYM tevdili davamızda ilkini başlattık. Dava gidişatına göre başka başka yine AYM tevdili davalar söz konusu olacaktır. Dava yazıların hepsini zaman geçtikçe paylaşmayı, bilgi alışverişinde bulunmayı istiyorum. Burada da umarım değişen bir şey olmaz, boşa uğraşıyorsun, böyle gelmiş böyle gider, olumsuz duygu ve düşünceler içinde olan yoktur. Varsa da özellikle rica ediyorum. Bu başlık altında lütfen olumsuz yorumları kendilerine saklarlarsa sevinirim. 16 yılık Polis Hakları mücadelemizde inşallah hukuksal davalar ile çözüme kavuşacağız. Bugün yorumlara cevap veremeyebilirim. Malumunuz olmak üzere bugün yöneticisi olduğum Emniyet-Sen hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından bir karar verilecektir. Gün boyunca onun üzerinde duracağım. İyi günler dilerim.


tsubasa17
Memur
12 Aralık 2024 07:38
Sen adamsın helal olsun.Buraya promosyon, para yazsan daha çok üşüşen olurdu.

Sbz1dftd
Memur
12 Aralık 2024 08:04
çok uzun yazmayın içi dolu lakin bunu benim ki ordaki hakimler de okumaz emin olun kısa kısa öz yazın okumaz ya
Toplam 12 mesaj

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