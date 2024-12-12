egm tarihinde ilk kez aym tevdili dava actik. emniyet teskilati 61.maddenin ve etk ek 21'de fazla ca

DAVANIN KONUSU :

Müvekkil 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 99. maddesine göre haftalık 40 saatten fazla çalıştığı için talep ettiği fazla çalışma ücreti ve/veya fazla çalışma karşılığı izin verilmesi talebi, idare tarafından 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 21. maddesi gerekçe gösterilerek 05.07.2024 tarih ve E-47909374 -8114- 2024070510200675387 sayılı evrakıyla reddedilmesi işleminin; 3201 sayılı kanunun Ek 21. maddesine göre sabit olarak yatırılan ?Fazla Çalışma Ücretinin? Danıştay ve İdare Mahkemelerinin yerleşik kararlarına göre fazla çalışma ücreti olarak sayılamayacağı gerekçesiyle kadük duruma düşerek günümüzde uygulanabilirliğinin kalmadığı gerekçesiyle dikkate alınmayarak, özel kanunlarda da çalışma saatini düzenleyen başka bir norm olmadığından üst norm olan 657 sayılı kanunun 178. Maddesine göre İPTALİNE,

Bununla birlikte mevzuatta çelişki oluşturduğundan, hem 3201 sayılı kanunun Ek 21. maddesinde ?usul ve esaslara göre? ibaresinden sonra gelen ?Fazla Çalışma Ücreti? ibaresinin, hemde konuyla doğrudan alakalı olan ve idareye sınırsız, belirsiz ve ölçüsüz çalıştırma yetkisi veren 3201 sayılı kanunun 61.maddesinin ?başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet

kesilemez. ? ibaresi açıkça gerek demokratik toplum gereklerine ve temel insan haklarına, gerekse de Anayasamızın 2., 13., 50., ve 128. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle , Anayasa?nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun?un 40. maddelerine göre

?Mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa?ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırlarsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidirler.? hükmü gereği ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI ve Anayasa Mahkemesinin bu konu hakkında vereceği karara kadar davanın geri bırakılması talebimizden ibarettir.