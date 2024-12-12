Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Aralık 2024 05:16
Lojman hakkında

Kamuda kadrolu memurum.bizim kurumun lojmanı yok.başka kurumların lojmanlarina başvuru yapabilir miyim? Başvuru yapıyorsa nerden yapıcam? Bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Mühendisi Sözleşmeli Personel 20243+1 4B Sözleşmeli personel becayiş hk.Kurumlar Arası GeçişLütfen yardımcı olur musunuzMemurum, ek iş olarak çevirmenlik yapabilir miyim?

Sözlük

10 aralık dünya insan hakları günü 2 Akıllı saat 1 saint georgia 1 bono 1 pharaoh 1 Koku 1 Zerengökçe 1 Değer vermenin sonunun daima hüsran olması 1 tavşan bayırı aştı 1 ateş 2

Son Haberler

FETÖ'nün kuryeleri enselendiMeteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı-HaritalıKöy Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'deKılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım CHP'yi bıraktıSanayici soruyor! Futbol kulüplerine var da bize niye yok?

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?