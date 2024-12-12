Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Aralık 2024 06:48
Yıllık izin hk

Herkese selam, ise başlama tarihim Temmuz 2023. yıllık izinlerimi 2024 yılında tamamen kullandım. Ocakta yıllık iznim yenileniyor mu?


imrancuhadar
Memur
12 Aralık 2024 08:40

yenilenir

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