Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Aralık 2024 08:00
mülakat
sözlü mülakatlar kaç günde sonuçlanıyor bilen varmı

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Sözleşmenin YenilenmemesiKadro Almak İstemeyenler 4B'liye ne olacak.4B personelin kadroya geçirilmesi hk. (Geçici maddeye istinaden kadro talebini reddedenler)

Sözlük

Mitoloji 1 kırmızı olsun beş kuruş fazla olsun 1 bazı yazarlar yüzünden sözlüğe girmek istememek 1 güne bir söz bırak 2 iğde 1 yine yol göründü gurbete 1 Beni yıka 2 deniz feneri 1 emekliler asgari ücretliler dar ve sabit gelirliler ve köleler 2 suriye 2

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