Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Aralık 2024 08:01
KREDİ BORÇLANMASI
arkadaşlar bilgisi olan devrelerimden kardeşlerimden bilgi almak istiyorum vakıfbanktan kredi borcum var yeni yapılandırma yaptım 12 ay ama Aylık taksit tutarı maaşımı geçiyor ne yapmam lazım ödeme gücüm yok bir anda kararsız ve ne yaptığımı düşünmeden yaptım bunu nasıl bir yol izlemem lazım Allah kimseyi böyle çaresiz bir duruma düşürmesin bilgisi olan yardımcı olabilirse sevinirim

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
12 Aralık 2024 08:04
kredi maaşı geçiyor geçim derdi var faturalarım yeme içme derdim var
Toplam 1 mesaj

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