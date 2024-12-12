KREDİ BORÇLANMASI

arkadaşlar bilgisi olan devrelerimden kardeşlerimden bilgi almak istiyorum vakıfbanktan kredi borcum var yeni yapılandırma yaptım 12 ay ama Aylık taksit tutarı maaşımı geçiyor ne yapmam lazım ödeme gücüm yok bir anda kararsız ve ne yaptığımı düşünmeden yaptım bunu nasıl bir yol izlemem lazım Allah kimseyi böyle çaresiz bir duruma düşürmesin bilgisi olan yardımcı olabilirse sevinirim

arkadaşlar bilgisi olan devrelerimden kardeşlerimden bilgi almak istiyorum vakıfbanktan kredi borcum var yeni yapılandırma yaptım 12 ay ama Aylık taksit tutarı maaşımı geçiyor ne yapmam lazım ödeme gücüm yok bir anda kararsız ve ne yaptığımı düşünmeden yaptım bunu nasıl bir yol izlemem lazım Allah kimseyi böyle çaresiz bir duruma düşürmesin bilgisi olan yardımcı olabilirse sevinirim