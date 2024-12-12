Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Aralık 2024 09:35
Tarım ve Orman Bakanlığı Şef , Memur ve Sayman Kadro Sınavına Girecekler Burada Toplanalım

Arkadaşlar ünvanım memur 8 yıldır bakanlık personeliyim taşradayım. Ziraat fakültesini bitirdim .Ünvan sınavı bekliyordum. Şartlarım tutuyor bir şeflik denemek istedim . Başvurumu yaptım .Siz ne durumdasınız ?

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