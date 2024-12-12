Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


12 Aralık 2024 10:00
Ordu Büyükşehir Nakil Hakkında

Arkadaşlar Ordu büyükşehir belediyesine nakil talebinde bulunmak istiyorum. Şartlar nasıl sosyal denge ortam yemek ücreti vs.


gececi52
Aday Memur
12 Aralık 2024 10:08

Yokmu Orduda görev yapan

Toplam 1 mesaj

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