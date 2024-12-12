KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


12 Aralık 2024 10:10
Bekçi alımı ne zaman olur?

bekçi alımı olur mu olurda ne zaman olur sizce

Çok Yazılan Konular

Koldaki ben polisliğe engel midir?Pomem başvurusuPomem başvuruPaem eğitim süresiPomem eğitim sürecinde istifa etmek

Sözlük

ay presesyonu 1 titanik neden battı 1 bitirdin beni be 1 deprem anında kaçmak 1 Ağzın bal yesin 1 10 aralık dünya insan hakları günü 1 tuz gölü 2 emekliler asgari ücretliler dar ve sabit gelirliler ve köleler 2 ejderha 1 tuile 1

Son Haberler

KDK açıkladı, okul yöneticisine yüksek lisans ve doktoraya bağlı olarak artırımlı ek ders ücreti ödenir mi?Google 2024'ün en çok arananlarını açıkladıDünya Bankasından 6 şubat deprem bölgelerine 250 milyon dolarlık yardım eliTürk doktor ABD'de bilim kurulu üyeliğine seçildiDervişoğlu'ndan Suriyeliler ve asgari ücret açıklamaları: 'Esad gitti, misafirlik bitti'

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?