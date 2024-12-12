KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


12 Aralık 2024 10:28
Pomem eğitim sürecinde istifa etmek

pomemde mülakatları geçip eğitim sürecine kabul aldıktan sonra başka bir kuruma atanırsak istifa edip geçebilir miyiz ? yoksa o aşamadan sonra kpss puanımız geçerliliğini yitirir mi ?


DoganTR
Aday Memur
12 Aralık 2024 10:48

Geçebilirsiniz sadece size o güne kadar yapılmış masrafları ödersin.

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