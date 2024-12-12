Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Aralık 2024 10:41
görevde yükselme
sözleşmeli destek personeli görevde yükselme/ünvan değişikliği yapabilir mi?bilgisi olan yazabilir mi?

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