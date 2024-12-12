arkadaşlar 1-açıktan eem alan hangi kurumlar var ? 2-2022 kpss ile kaç puanda kapattılar 3-450 sıralama ile her hangi bir kuruma atanabilir miyim?

arkadaşlar 1-açıktan eem alan hangi kurumlar var ? 2-2022 kpss ile kaç puanda kapattılar 3-450 sıralama ile her hangi bir kuruma atanabilir miyim?