KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 10:50
eem alımı
arkadaşlar 1-açıktan eem alan hangi kurumlar var ? 2-2022 kpss ile kaç puanda kapattılar 3-450 sıralama ile her hangi bir kuruma atanabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

İİBFli olarak yazıyorum, 4001 kadroları artırılmalıdır.2024/2?yi ilgilendiren bi haber Sahte hesaplardan yazan, 4001 kadrosu isteyen sözde iibf'li hakkında657den 399a geçiş MSB Memur Alımı HkKPSS Kitaplarım var tertemizÇıkmaza girmiş durumdayım - Lisans 77 puanSağlık bakanlığı ne zaman alım yapacak ?Merkezi atama dışında atanıp gitmeme yaptırımıDarphanede büro personeli çok yoğun mudur çalışma koşulları neler acaba ve üst kadroya geçiş var mı

Sözlük

milli piyango 1 mantı ve baklava açabilen alımlı güzel memur kız 1 yıldız tilbe 1 metformin 2 iğde 1 saint georgia 1 Ağzın bal yesin 1 Bugün olanlar 1 piramit 1 10 aralık dünya insan hakları günü 1

Son Haberler

Gıda etiketlerinde yeni dönem: Yanıltıcı bilgiler mercek altındaKOSGEB üst limitini 2 milyon TL'ye çıkardıHIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendiMEBİ Platformu ile üniversiteye hazırlık: 550 bin öğrenciye destekİşte 2025 ÖABT konu dağılımları

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?