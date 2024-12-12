Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Aralık 2024 10:59
Müdürlerin saatlik izin de ayrıntılı soru sorması

Arkadaşlar saatlik izin alacağım M. Yardımcısından bankada işim var bana ne işin var niye gidiyorsun diyor. Yani nereye gideceğimi söylüyorum zaten açıp banka hesaplarımı mı göstermem gerekli? Gönülsüz bir şekilde veriliyor. Tamam müdürlerin insiyatifinde fakat bende keyfi gitmiyorum mesaileri bankanında 5 te bitiyor yani.

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