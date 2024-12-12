Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 11:25
Lojmanı Kullanan Personelin Yeninden Talebi

Merhaba, Kamu Konutları Kanunu gereği sıra tahsisli lojmanı beş yıl süreyle kullanan personelin başka istekli olması halinde konutu tahliye etmesi gerekiyor. 2025 Yılı Mart ayında süresi dolacak olan personel Aralık 2024 döneminde yeninden lojman talebinde bulunuyor, doğruda başvuru yapamazsın diye ret mi edilmeli yoksa puanlama yapılarak listeye son sıradan girmesi mi gerekli yardımcı olursanız sevinirim.

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