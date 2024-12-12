Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 12:50
Mebbis Yetkilerin Devri

Kısa bir süre önce görevlendirme müdürlükten ayrılıp öğretmenliğe geçtim. Mebbis hala üzerimde ve bir türlü almıyorlar. Defalarca almalarını söyledim. Zaten şu anda işlemlerin üzerimden yürümesi kanunen doğru değil. Bu durumda ödeme talepleri, devamsızlık girişleri yapılmazsa ne olur?


bahçesaray
Memur
12 Aralık 2024 13:13

ilçe mem görevlendirme bitişini işlerse ,üzerinizden düşer

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