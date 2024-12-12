İlkatamada sağlık sorunu nedeniyle başka ile geçilir mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
ÖMK'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine Başvuruldu.Öğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?Nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokO öğretmenler kütüphane memurluğuna çekilecekMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri 1Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Rehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.Memurluğa Nasıl GeçebilirimPromosyon ülke geneli yapılmalı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?