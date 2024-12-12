Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 14:30
İlkatamada sağlık sorunu nedeniyle başka ile geçilir mi?

Arkadaşlar doğuya atandım yaşadığım şehre 1700 km uzaklıkta bir şehir. Babam kronik kalp hastası 1 hafta önce yine kriz geçirdi hastane raporları vs var 11 senedir hasta. Bakabilecek tek çocuğu benim. Atandığım yere götüremiyorum hastane imkanları kısıtlı burada istanbula bursaya izmire yakınız bir şey olduğunda oralara gidiyoruz. Sağlık mazeretiyle atamamı ailemin yanına çekebilir miyim? Bilgisi olan varsa lütfen yazsın yeni atandığım için hiçbir şey bilmiyorum bu konuda çıkmaza düştüm.


bahçesaray
Memur
12 Aralık 2024 14:43

3 yıldan önce zor


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Aralık 2024 15:48

Atanırken yazmayacaksin arkadaşım. Gider gitmez başlamışsın mizmizlanmaya. Varsa Bi sıkıntın kendi şehrinde iş bakacaksin.

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