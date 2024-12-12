Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 15:49
Geziye giden öğretmene yolluk ödenir mi

ilçeler arası gezide görevlendirilen öğretmene yolluk ödenir mi

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