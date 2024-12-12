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Editörler : Lanet


12 Aralık 2024 15:51
Yerli John Wick (Çırak) dizisi yayınlanmaya başladı

Ozan Akbaba?nın başrolünde olduğu Çırak dizisi, aksiyon, suç ve gerilim türünde iddialı bir yapım olarak 27 Kasım 2024 Çarşamba günü itibariyle dijital platform tabii üzerinden yayınlanmaya başladı. Diziye yerli John Wick benzetmeleri yapılıyor.

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