Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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12 Aralık 2024 16:25
2.Altı ay askerlik Prim?

2. altı ay askerlik süresinde sigorta primi ödeniyor mu? Tazminat hakkı var mıdır?

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