KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 16:29
Eğitim fakultesi mezunları nereye başvurur.

Eğitim fakültesi mezunları sivil memurluk olarak nelere başvurur acaba ?

Her kurum ne zaman alım yapıyor ?

Alımlar da kişi sayısı kaç oluyor ?

Sivil memurluklar da sözlü mülakat var mı ?

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