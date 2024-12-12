Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 19:01
Açık lise sınavı

Açık lise sınav görevleri belli oldu mu?


muallim_34
Genel Müdür
12 Aralık 2024 19:52

Bugün belli olması lazım.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine Başvuruldu.Öğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?Nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokO öğretmenler kütüphane memurluğuna çekilecekMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri 1Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Rehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.Memurluğa Nasıl GeçebilirimPromosyon ülke geneli yapılmalı

Sözlük

Değer vermenin sonunun daima hüsran olması 1 deprem anında kaçmak 2 emekliler asgari ücretliler dar ve sabit gelirliler ve köleler 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 Taurin 1 mantı ve baklava açabilen alımlı güzel memur kız 1 ahmet hamdi tanpınar 1 gıybet 1 piramit 1 gir 1

Son Haberler

İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti belli olduİstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapıldıAbdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiAkademisyen maaşlarına iyileştirme çağrısı: 'En az 2 yoksulluk sınırı' talebiHatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?