KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 20:09
ilk defa atanma şartı ?
mesela sözleşmeli kadrolara yerleşip gitmeyenlere bir yaptırım yok ama bu ilk defa atanma şartı gibi bir madde merkezi atamada tercih verirken sorun yaratmaz mı?

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