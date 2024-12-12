mesela sözleşmeli kadrolara yerleşip gitmeyenlere bir yaptırım yok ama bu ilk defa atanma şartı gibi bir madde merkezi atamada tercih verirken sorun yaratmaz mı?

mesela sözleşmeli kadrolara yerleşip gitmeyenlere bir yaptırım yok ama bu ilk defa atanma şartı gibi bir madde merkezi atamada tercih verirken sorun yaratmaz mı?