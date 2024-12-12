KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Aralık 2024 21:34
Kadro yakmaya çalışan denyolar h.k

Böle gerzklilik olur mu Allah dan korkun vicdansızlar milletin hakkını yemek sizde farz olmuş aciktan alımlara niye basvuruysn madem merkeziyi düşünüyorsun veya tam tersi bir yerde sabit kalın ise ihtiyacı olan adama engel oluyrsnz bu fikirde olan adama Allah çekeceği maaşı ağız tadıyla yedirmesin


Volkan5225
Aday Memur
12 Aralık 2024 21:42

Form da denk geldiğim için bu sitemi yazma gereksinimi duydum adam osym nin kentsel dönüşümünü kazanmış gitmicem merkeziyi bekliyorum demiş madem gitmiceksin neden tercih verip gitmek isteyen 1 kişiye mani oldun bu halk katında ne etik ne de Allah katında vicdana sığar bir başka örnek zabita alımına başvurup kazanırsam gitmesem merkeziye tercih verebilirmiyim gibi ifadeler kardesim madem gözün merkezide basvurmayacaksin sırtlan sürüsü gibi saldirmayacaksin belki çoluğu çocuğu aç bir kadro gelsin gireyim evimin rızkını kazanayım diyen adamın hakkını gasp ediysn dediğim gibi ne vicdana sığar yaptığınız ne de etik harekete

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