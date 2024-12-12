Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Aralık 2024 22:49
Okul Yöneticisine Yüksek Lisansa Bağlı Olarak Artırımlı Ek Ders Ücreti Ödemesi

Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Bugün memurlar.net anasayfa gördüğüm Kamu Baş Denetciliğinin bir kararı dikkatimi çekti. Kurum okul yöneticilerine de %7 artırımlı ekders ödenmesinin gerektiği kararına varmış. Bu karar ne kadar bağlayıcı ve bizleride kapsar mı? Yoksa herkesin bireysel olarak mahkemeye verip kazandıktan sonra mı bu hakkı elde etmesi gerekiyor ki çevremde bu tarz davaları çok sık duymaya ve artırımlı ekders almaya başlayan yönetici arkadaşları bizzat görmeye başladım. Şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için.


FATİH0606
Memur
12 Aralık 2024 23:01
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