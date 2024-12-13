Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Aralık 2024 00:32
Aile bakanlığında yaşlı bakıcılık mı, üniversite hastanesinde temizlik personeli mi ?

İki yer arasında kaldım, siz hangisini tavsiye edersiniz tecrübeli bilgili arkadaşlar varsa , iki yerde Ankara'da.

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