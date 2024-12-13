KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Aralık 2024 00:37
Türkşeker yazılı sınava hak kazanan makine mühendisleri

Türkşeker mühendislik alımlarında yazılı sınava hak kazanan arkadaşlar , yazılı sınav çoktan seçmeli mi olur ? Ayrıca sözlü mülakat tarihi ve yeri hakkında bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilir mi ? Şimdiden hak kazanan arkadaşlara başarılar.

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