Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 01:14
Psikiyatri sivil memurum polislerden mobing görüyorum

Kırmızı reçeteli ilaç kullandığım halde hasta olduğuma inanmıyorlar, siz de alın o zaman diyorum. 8-5 rahatsın diyorlar ben de 12 bin düşük alıyorum diyorum. Kendilerini benimle kıyaslıyorlar. Bazen uyanamıyorum kendileri de geç gelmek istiyorlar. Polisken sağlığım yerindeyken ben bi dk gecikmezdim. Ne yapmam lazım çevrenizde psikiyatri gibiler nasıl ?


umtblc
Şef
13 Aralık 2024 01:30

Kardeş kimseyi takma işini yap saatini doldur evine git. Yapacağın iş belli sana amirlik vs taslayan olursa tınlama, daha da üzerine gelirlerse hemen savcılıga suç duyurusuna git mobing görüyorum diye. cimerede yaz zaten ceza bi soruşturma geçirince hazımsızlıkları geçer biraz


umtblc
Şef
13 Aralık 2024 01:33

bende silahsızım yakında sonuçlanak sürecim hiç kimsenin kahrını çekmemek adına olabiliyorsam maluleni seçecem. aynı muhabbetleri bana da yapmaya çalıştı başımdaki amirler ve sözde memur abilerim, pişman ettim hepsi soruşturma geçirdi. şimdi keyfim yerinde işimi yapıyorum evime gidiyorum. hiçbiri de agzını açamıyor


Happylady
Aday Memur
13 Aralık 2024 02:19

Nasıl geçirdiler

umtblc, 57 dk. önce

bende silahsızım yakında sonuçlanak sürecim hiç kimsenin kahrını çekmemek adına olabiliyorsam maluleni seçecem. aynı muhabbetleri bana da yapmaya çalıştı başımdaki amirler ve sözde memur abilerim, pişman ettim hepsi soruşturma geçirdi. şimdi keyfim yerinde işimi yapıyorum evime gidiyorum. hiçbiri de agzını açamıyor

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