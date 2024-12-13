Psikiyatri tanılı gih'in polislerden mobing görmesi

saygı göstermek zorunda dalga geçemez kimse kimseyle aşağılayıcı sözler söyleyemez... hastalığına inanmak zorunda değil saygı göstermek zorunda. katlanamıyorsa polis tayin istesin. mobing psikolojik baskıdır söylenen sözler hem mobing hemde insanın onurunu aşağılayan sözler küçültücü rencide edici sözler. KARDEŞ SANA TAVSİYEM SAVCI BEY İLE GİT MAKAMINDA KONUŞ DURUMU ANLAT İLLAKİ BİR YOL GÖSTERECEK SANA. ama şahısları önve bir uyar söylenen sözlerden gururun incindiğni devamı halinde savcılığa suç duyurusunda bulunacağını personel müdürlüğüne dilekçe ile belirt şahıslara da şifaen söyle.

saygı göstermek zorunda dalga geçemez kimse kimseyle aşağılayıcı sözler söyleyemez... hastalığına inanmak zorunda değil saygı göstermek zorunda. katlanamıyorsa polis tayin istesin. mobing psikolojik baskıdır söylenen sözler hem mobing hemde insanın onurunu aşağılayan sözler küçültücü rencide edici sözler. KARDEŞ SANA TAVSİYEM SAVCI BEY İLE GİT MAKAMINDA KONUŞ DURUMU ANLAT İLLAKİ BİR YOL GÖSTERECEK SANA. ama şahısları önve bir uyar söylenen sözlerden gururun incindiğni devamı halinde savcılığa suç duyurusunda bulunacağını personel müdürlüğüne dilekçe ile belirt şahıslara da şifaen söyle.