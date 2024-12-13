Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 01:14
Psikiyatri tanılı gih'in polislerden mobing görmesi

Kırmızı reçeteli ilaç kullandığım halde hasta olduğuma inanmıyorlar, siz de alın o zaman diyorum. 8-5 rahatsın diyorlar ben de 12 bin düşük alıyorum diyorum. Kendilerini benimle kıyaslıyorlar. Bazen uyanamıyorum kendileri de geç gelmek istiyorlar. Polisken sağlığım yerindeyken ben bi dk gecikmezdim. Ne yapmam lazım çevrenizde psikiyatri gibiler nasıl ?


umtblc
Şef
13 Aralık 2024 01:30

Kardeş kimseyi takma işini yap saatini doldur evine git. Yapacağın iş belli sana amirlik vs taslayan olursa tınlama, daha da üzerine gelirlerse hemen savcılıga suç duyurusuna git mobing görüyorum diye. cimerede yaz zaten ceza bi soruşturma geçirince hazımsızlıkları geçer biraz


umtblc
Şef
13 Aralık 2024 01:33

bende silahsızım yakında sonuçlanak sürecim hiç kimsenin kahrını çekmemek adına olabiliyorsam maluleni seçecem. aynı muhabbetleri bana da yapmaya çalıştı başımdaki amirler ve sözde memur abilerim, pişman ettim hepsi soruşturma geçirdi. şimdi keyfim yerinde işimi yapıyorum evime gidiyorum. hiçbiri de agzını açamıyor


Happylady
Aday Memur
13 Aralık 2024 02:19

Nasıl geçirdiler

umtblc, 8 saat önce

bende silahsızım yakında sonuçlanak sürecim hiç kimsenin kahrını çekmemek adına olabiliyorsam maluleni seçecem. aynı muhabbetleri bana da yapmaya çalıştı başımdaki amirler ve sözde memur abilerim, pişman ettim hepsi soruşturma geçirdi. şimdi keyfim yerinde işimi yapıyorum evime gidiyorum. hiçbiri de agzını açamıyor


sımseeekk
Şef
13 Aralık 2024 06:32
bu sözde arkadaşlar biri torpil yapıp şubeye gittiği zaman ağızlarını açmaz üstüne hayırlı olsun Allah utandırmasın mesajlarını iletirler .sana gelince güçleri sana yeter güçlü olmazsan ezerler kardeş.namını onlara soruşturma geçirterek duyur bak dokunabiliyorlar mı.sen hastasın ve dokunanı yakacaksın.insanoğlu kötü saf kötü anlayabiliyo musun.senden korkmasa her şeyı yapar insanoğlu.ulan çakallar gidin özel kalemde sekreterlik yapan koca adamlara söz söylesenize Erkekler....
Happylady, 8 saat önce

Nasıl geçirdiler


K3T8BRH1
Aday Memur
13 Aralık 2024 06:43

Bu söylediklerin mobbing değil. Kimse ceza almaz. Bu suteden akıl alırsan meslekte aklını alırlar. Sen teksin onlar kalabalık. Onlar senin hakkında soruşturma başlatırsa görürsün gaza gelmeyi. Akıl alacağın kişi sağlıklı bir insan olsun. Sana 8-5 rahatsın dediği için kimse ceza almaz. Mobbing işkence demektir. Burada işkence yok. Kimse senin hasta olduğuna inanmak zorunda değil. Kimse sen hastasın diye sana duymak zorunda da değil. Sen dokunulmaz da değilsin. Çok rahatsız oluyorsan ver dilekçeni git başka yerde çalış. Çözüm arayan böyle arar. Tüm dünya sana ayak uyduramaz


Sbz1dftd
Memur
13 Aralık 2024 07:09
saygı göstermek zorunda dalga geçemez kimse kimseyle aşağılayıcı sözler söyleyemez... hastalığına inanmak zorunda değil saygı göstermek zorunda. katlanamıyorsa polis tayin istesin. mobing psikolojik baskıdır söylenen sözler hem mobing hemde insanın onurunu aşağılayan sözler küçültücü rencide edici sözler. KARDEŞ SANA TAVSİYEM SAVCI BEY İLE GİT MAKAMINDA KONUŞ DURUMU ANLAT İLLAKİ BİR YOL GÖSTERECEK SANA. ama şahısları önve bir uyar söylenen sözlerden gururun incindiğni devamı halinde savcılığa suç duyurusunda bulunacağını personel müdürlüğüne dilekçe ile belirt şahıslara da şifaen söyle.
K3T8BRH1, 3 saat önce

Bu söylediklerin mobbing değil. Kimse ceza almaz. Bu suteden akıl alırsan meslekte aklını alırlar. Sen teksin onlar kalabalık. Onlar senin hakkında soruşturma başlatırsa görürsün gaza gelmeyi. Akıl alacağın kişi sağlıklı bir insan olsun. Sana 8-5 rahatsın dediği için kimse ceza almaz. Mobbing işkence demektir. Burada işkence yok. Kimse senin hasta olduğuna inanmak zorunda değil. Kimse sen hastasın diye sana duymak zorunda da değil. Sen dokunulmaz da değilsin. Çok rahatsız oluyorsan ver dilekçeni git başka yerde çalış. Çözüm arayan böyle arar. Tüm dünya sana ayak uyduramaz


sımseeekk
Şef
13 Aralık 2024 07:36
sana zerre kadar katılmıyorum kardeş.17 yıldır bu teşkilattayı.yukarıda bi cümlemde ceza alır lafı geçti mi.bu teşkilat bireyi soruşturma açılmasından bile ödü kopar korkar.sen bildin ne anladın da karşı çıkıyorsun.bir yaşayarak tecrübe ettik
K3T8BRH1, 3 saat önce

Bu söylediklerin mobbing değil. Kimse ceza almaz. Bu suteden akıl alırsan meslekte aklını alırlar. Sen teksin onlar kalabalık. Onlar senin hakkında soruşturma başlatırsa görürsün gaza gelmeyi. Akıl alacağın kişi sağlıklı bir insan olsun. Sana 8-5 rahatsın dediği için kimse ceza almaz. Mobbing işkence demektir. Burada işkence yok. Kimse senin hasta olduğuna inanmak zorunda değil. Kimse sen hastasın diye sana duymak zorunda da değil. Sen dokunulmaz da değilsin. Çok rahatsız oluyorsan ver dilekçeni git başka yerde çalış. Çözüm arayan böyle arar. Tüm dünya sana ayak uyduramaz


mahotr
Aday Memur
13 Aralık 2024 09:20

Abim öncelikle geçmiş olsun. Sendikaya üye misin acaba? Hemen sendikaya (Emniyet teşkilatı sendikası) üye olmanı tavsiye ederim

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis sendikası Emniyet-Sen karar günündeİcralık polislerAYM tevdili fazla çalışma ücreti davası açılmıştırKredi borçlanmasıFazla çalışma ücretiÜniversite borçlanmasıGazi- şehit yakını şark muafiyetiGazilik, memlekette görev yapma ve şarktan muafiyet

Sözlük

neşvü nema 1 tahlis 1 muş 1 ateş 1 deprem anında kaçmak 2 kalp çarpıntısı 1 gir 1 pergel 1 tümevarım 1 biohacking 1

Son Haberler

Borsa güne düşüşle başladı10 aylık bebeğin ölümünde özel hastaneye 'ihmal' suçlamasıSanatçı Pınar Aydınlar'a 'suçu ve suçluyu övme'den soruşturmaİTO Başkanı: Asgari ücrete zamda hedeflenen enflasyon dikkate alınsınSusturuculu silah ile avlananlara büyük ceza!

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?