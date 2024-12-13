Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 02:55
15 yıl önceki psikoloji kaydı

Merhaba, yaklaşık 15 yıl önce ilk okul zamanlarinda psikolojiden dikkat eksikliği vermişlerdi. Şimdi d dilimine psikoloji üzerinden geçersem geçmiş hastalıklardan dolayı bir sorun olurmu?

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