Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2024 05:28
Eş durumu özel sektör BİLEN YARDMCİ OLABİLİR Mİ

İyi günler eşim başka bir ilde özel sektör çalışanı ben ise kadromu aldım tayin bütün şartları taşıyorum. son 4 yılda 720 gün sigortası olmasına rağmen dilekceme red geldi. Red sebebi son 4 yılda 720 günü olmadigi anlaşılmıştır yaziyor fakat aynı ilde son 4 yılda 720 günü var bunu belgelerde gösterdim. Aradığımda bana son 4 yılda 720 gün olacak son 2 yılı kesintisiz olacak dediler böyle bir durum var mı son 2 yıl kesintisiz olacaksa zaten 720 gün yapıyor maddedeki son 4 yıl diye yazılmasının amacı nedir o zaman. Bu şekilde giden bu durumu bilen varsa yardımcı olabilir mi nasıl bir yol izlemek gerekiyor

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