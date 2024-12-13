Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Aralık 2024 08:32
MEB ildışı atamalarda muvafakat durumu

MEB bünyesinde gih memuru olarak çalışıyorum. İldışı atamalarda kurum amirinin veya mülki idare amirinin muvafakatını almak şart mıdır?

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