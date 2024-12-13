Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Aralık 2024 08:54
İNFAZ KORUMA MEMUR VE İKBM dikkatine

Medsis üzerinden düzenlenen yeni kıyafet anketine katılım sağlayın ve meslekdaşlarınızı katılım sağlaması için tesvik edin...


zorsevda
Genel Müdür
13 Aralık 2024 09:00

tişörtler hava alan pamuklu kumastan yapılabilir, kışlık tişörtlerin yanlarına yada koltuk altlarına nefes alabilen fileli kumaş clima konabilir.. montların koltuk altlarına açılabilen fermuar konulabilir.. yds den bot ve ayakkabı temin edilerek daha uzun seneler ve ayağı terlekmeyen, kaliteli tabanlık yapılabilir.. goratex olabilir.. montların kolları sökülebilir yapılabilir . yelek olarakta giyilir.. adana ve erzurum aynı kıyafetleri giyiyor. açık ve kapalılar aynı kıyafetleri giyiyor bölgesel ve kurum tiplerinde farklılıklar sorun yapatabilir. kaliteli malzeme, kaliteli kıyafet...

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