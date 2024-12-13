20 yıl çalışma ile emeklilik ne zaman degisti

2009 senesinde meslege girerken 20 senede emekli olunuyor diye girmistim, simdi 55 yastan once olamiyorum ama ben meslege girerken 20 yilda emekli olunuyor diye girdim 20 yil doldugu gün dava acmayi dusunuyorum ama bu durum kac yilinda hangi kanunla degisti onu bulamadim

2009 senesinde meslege girerken 20 senede emekli olunuyor diye girmistim, simdi 55 yastan once olamiyorum ama ben meslege girerken 20 yilda emekli olunuyor diye girdim 20 yil doldugu gün dava acmayi dusunuyorum ama bu durum kac yilinda hangi kanunla degisti onu bulamadim