Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 09:32
20 yıl çalışma ile emeklilik ne zaman degisti
2009 senesinde meslege girerken 20 senede emekli olunuyor diye girmistim, simdi 55 yastan once olamiyorum ama ben meslege girerken 20 yilda emekli olunuyor diye girdim 20 yil doldugu gün dava acmayi dusunuyorum ama bu durum kac yilinda hangi kanunla degisti onu bulamadim

kurumlararasigecis00
Aday Memur
13 Aralık 2024 09:32
yardimci olabilecek kimse varmi
Toplam 1 mesaj

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