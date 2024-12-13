Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 09:32
20 yıl çalışma sonrası emeklilik ne zaman değişti

2009 senesinde meslege girerken 20 senede emekli olunuyor diye girmistim, simdi 55 yastan once olamiyorum ama ben meslege girerken 20 yilda emekli olunuyor diye girdim 20 yil doldugu gün dava acmayi dusunuyorum ama bu durum kac yilinda hangi kanunla degisti onu bulamadim


kurumlararasigecis00
Aday Memur
13 Aralık 2024 09:32
yardimci olabilecek kimse varmi

sancak bayrak
Daire Başkanı
13 Aralık 2024 10:18

Yaş haddi,2010 da 52 idi,55 oldu, sonra bizim emekli olma yaşı da yükseldi.yaş haddi yükselince,SGK da zorunlu bizim çalışma yılını yükseltiyor.


kurumlararasigecis00
Aday Memur
13 Aralık 2024 10:19
evet yas haddi 52 idi, ama 20 yili dolduran emekli oluyordu yipranmayla birlikte 25 yil uzerinden
sancak bayrak, 10 saat önce

Yaş haddi,2010 da 52 idi,55 oldu, sonra bizim emekli olma yaşı da yükseldi.yaş haddi yükselince,SGK da zorunlu bizim çalışma yılını yükseltiyor.


gökbörü60
Daire Başkanı
13 Aralık 2024 10:27

Eylül 1999 yılına kadar bayan polisler 7200 gün erkek polisler 9 bin gün yani 25 yıl ile paralı emekli oluyordu, bu tarihte kanun çıktı bu tarihten önce çalışması olanlara kademeli emeklilik getirildi , bu tarihten sonra polis olanlar yaş haddine tabi oldu , 2023 de çıkan eyt kanunu yani 7438 skm. ile 99 öncesi herhangi bir çalışması olan polislere yaş şartı tekrar kalktı 9 bin gün ile yaşa bakmadan paralı emekli getirildi...

kurumlararasigecis00, 10 saat önce
evet yas haddi 52 idi, ama 20 yili dolduran emekli oluyordu yipranmayla birlikte 25 yil uzerinden
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