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13 Aralık 2024 09:58
Satılık laptop

Dell Latitude i5 5.nesil işlemci 4gb ram 120 gb ssd. Bataryası sağlam. Fiyat 5000.

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