Jandarma personeli skolyoz

Merhabalar. Jandarma Genel Komutanlığında görevli 2015'li astsubayım. 2024 yılı Kasım ayında heyet raporu için sevk edildiği hastanede 29 derece skolyoz tespit edildi. Daha önce böyle bir raporum bulunmamaktadır. Rapor karar kısmında "B/63 F1 BRANŞI GÖREVİNİ YAPAMAZ" ibaresi bulunmaktadır. Ancak Genel Komutanlık eksik/hatalı husus bulunduğu gerekçesiyle raporu veren hastaneye tekrar bir yazı yazmış. Hatalı kısmın düzeltilerek "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREV YAPAMAZ" ibaresinin eklenmesini belirtmiş. Bundan sonra izlenecek yol nedir? Kesin olarak malulen emekli mi edilirim?

Merhabalar. Jandarma Genel Komutanlığında görevli 2015'li astsubayım. 2024 yılı Kasım ayında heyet raporu için sevk edildiği hastanede 29 derece skolyoz tespit edildi. Daha önce böyle bir raporum bulunmamaktadır. Rapor karar kısmında "B/63 F1 BRANŞI GÖREVİNİ YAPAMAZ" ibaresi bulunmaktadır. Ancak Genel Komutanlık eksik/hatalı husus bulunduğu gerekçesiyle raporu veren hastaneye tekrar bir yazı yazmış. Hatalı kısmın düzeltilerek "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREV YAPAMAZ" ibaresinin eklenmesini belirtmiş. Bundan sonra izlenecek yol nedir? Kesin olarak malulen emekli mi edilirim?