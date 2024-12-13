Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Aralık 2024 10:03
Jandarma personeli skolyoz
Merhabalar. Jandarma Genel Komutanlığında görevli 2015'li astsubayım. 2024 yılı Kasım ayında heyet raporu için sevk edildiği hastanede 29 derece skolyoz tespit edildi. Daha önce böyle bir raporum bulunmamaktadır. Rapor karar kısmında "B/63 F1 BRANŞI GÖREVİNİ YAPAMAZ" ibaresi bulunmaktadır. Ancak Genel Komutanlık eksik/hatalı husus bulunduğu gerekçesiyle raporu veren hastaneye tekrar bir yazı yazmış. Hatalı kısmın düzeltilerek "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREV YAPAMAZ" ibaresinin eklenmesini belirtmiş. Bundan sonra izlenecek yol nedir? Kesin olarak malulen emekli mi edilirim?

İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
13 Aralık 2024 10:54

Masa başı bir işe versinler. Koca Jandarma Genel Komutanlığında yapacak iş mi yok. "Jandarmada görev yapamaz" cümlesinde ben art niyet sezdim.

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