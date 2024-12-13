Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Aralık 2024 10:48
Kariyer Basamakları Yönetmeliği Neden Yayınlanmıyor?

17 yıl düzenleme yapılmadığı için mağdur edildik. ÖMK çıktı 20 yıllık öğretmenlere başöğretmenlik tazminatı verilecek kısmen mağduriyet giderildi (emekliliğe sayılmadığı için)derken 2 ay oldu yönetmelik ortada yok Kariyer Basamakları daire başkanlığını arıyorum biz de bilmiyoruz şeklinde cevap veriyorlar.17 yıl bekledik yine beklemeye devam anlaşılan..

İstense 1 günde yönetmelik çıkarılırdı. Yeterince gündem de oluşmadı.. Sendikalar 15 Ocak ta verilecek deyip durdu sadece... Lakin yönetmelik kılavuz eğitimler sertifika vs derken süreç uzadıkça uzayacak


Beyazrus
Aday Memur
13 Aralık 2024 10:54
.

şanlı0788
Şube Müdürü
13 Aralık 2024 12:18
Hemen yayımlanmalıdır!
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine Başvuruldu.Nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokO öğretmenler kütüphane memurluğuna çekilecekUzman baş öğretmenlik kılavuzu Geziye giden öğretmene yolluk ödenir miMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri 1Rehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.Öğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Açık lise sınavı

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 muştu 2 tahlis 1 yedek sevgili 1 kalp çarpıntısı 1 Taurin 1 hayatı konuşmak 1 singapur 1 tümevarım 1 tuile 1

Son Haberler

Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandıEvin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 4 genç öldüAnne ve 3 çocuğunun zehirlenerek ölmesiyle ilgili 3 gözaltıEge Denizi'nde deprem 4.8 ile sallandıMedikal firması adı altında iş yeri açıp, FETÖ'nün finans ağını yönetmiş

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?