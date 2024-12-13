Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Aralık 2024 10:57
ANKARA'DA NE ZAMAN YOL KARTIMIZ İLE ALIŞVERİŞ YAPACAĞIZ?

İstanbul çoktandır yol karını her markette kullanabiliyor. Ankara da neden böyle bir uygulama yok?


iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
13 Aralık 2024 11:15
belediye bu uygulamayı hayata geçirmediği için. yani belediye ye talepte bulunmalısınız.

34poseidon
Memur
13 Aralık 2024 11:18

istanbul kart ile online alışveriş bile yapıyoruz

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