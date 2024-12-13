Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Aralık 2024 12:12
idari soruşturma da savunma süresi en fazla ne kadar olabilir ?

en az 7 gün diyor ama 7 günü artırmak adına ne yapabilirim

Çok Yazılan Konular

İdari mahkeme karar yazımıYürütme durdurma da emsalMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıForumda herkes avukatlık yapıyorMazeretsiz ve mazeretli şekilde 1 gün işe gitmemenin farkı ?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYargıtay'da dosyası olanlarJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıİstinaf Süresi

Sözlük

tümevarım 1 Nasubi 1 tuile 1 yedek sevgili 1 hayatı konuşmak 1 geri dönen sevgili 1 suriye 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 biohacking 1 singapur 1

Son Haberler

Erdoğan'a 'İsrail' protestosunda soruşturma tamamlandıEvin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 4 genç öldüAnne ve 3 çocuğunun zehirlenerek ölmesiyle ilgili 3 gözaltıEge Denizi'nde deprem 4.8 ile sallandıMedikal firması adı altında iş yeri açıp, FETÖ'nün finans ağını yönetmiş

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?