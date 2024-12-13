KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Aralık 2024 12:33
Önlisans puanını kullanma
Arkadaşlar ben bu yıl önlisans kpss sınavına girdim. Lisans 4.sınıfım ve seneye mezun oluyorum. Önlisans puanım, lisanstan mezun olunca mı yoksa lisans kpss sınavına girince mi yanar?

cepgoz
Aday Memur
13 Aralık 2024 12:59

2026 lisans sınavına kadar, merkezi alımlar da tercih verebilirsiniz, bakanlık alımlarda tercih verebilirsiniz,(ön lisans hangi bölüm mezunusunuz )


00yvz
13 Aralık 2024 13:00
adalet mezunuyum
cepgoz, 2 saat önce

2026 lisans sınavına kadar, merkezi alımlar da tercih verebilirsiniz, bakanlık alımlarda tercih verebilirsiniz,(ön lisans hangi bölüm mezunusunuz )

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