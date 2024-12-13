KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
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13 Aralık 2024 12:39
Sağlık Kurulu

Merhabalar, dış kaynak subaylık için fyt sonrası sağlık kurulu raporu almamız gerekiyor. Bu raporu almak için randevu almamız gerekiyor mu yoksa sadece sevk belgemiz olması yeterli mi. İyi forumlar.

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