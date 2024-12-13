KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Aralık 2024 13:16
İŞKUR'un İş gücü Uyum Programına katılsam Adalet Bakanlığı alımına başvurabilir miyim?

Arkadaşlar işkur geçici bir program yapıyor sanırım hazirana kadar sürecek bu süreç içinde adalet bakanlığı alımı gelirse başvurabilirim değil mi çünkü araştırdığım kararı ile pek bağlantısı yok ama bir sormak istedim bilen vardır belki

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