Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 13:36
İl disiplin kurulu

Cümleten hayirli cumalar il disiplin kurulu son savunma aldiktan sonra karari kac gunde acikliyor belirli bi sure var mi bu konuda yardimci olabilecek bilgili bi meslek buyugumun cevabini bekliyorum


Security41
Aday Memur
13 Aralık 2024 13:36

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Security41
Aday Memur
13 Aralık 2024 13:37

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Toplam 2 mesaj

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