KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Aralık 2024 14:04
AÖF de hangi bölümden atanılır

Sizce çeko okumak mı mantıklı yoksa uluslararası ticaret ve lojistik mi?


happydays000
Aday Memur
13 Aralık 2024 14:07

iktisat bölümlerini öneriyorlar.


cornalieee
Aday Memur
13 Aralık 2024 14:17

evet galiba öyle çekodan alım bayağı var ama ben lojistiğe başlamıştım kararsızım bölüm değiştirsem mi diye işte

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

657den 399a geçiş Merkezi atama dışında atanıp gitmeme yaptırımıİİBFli olarak yazıyorum, 4001 kadroları artırılmalıdır.Çıkmaza girmiş durumdayım - Lisans 77 puanEem İlk AlımKPSS Kitaplarım var tertemiz2024/2?yi ilgilendiren bi haber Eem alımıilbank iş kanunuAÖF de hangi bölümden atanılır

Sözlük

tümevarım 1 Gözden ırak olanin gönüldende ırak olması 2 Taurin 1 güzel yürekli insanlar 1 pharaoh 1 metformin 2 tuile 1 biohacking 1 candan erçetin 1 gir 1

Son Haberler

Uyuşturucu bağımlılarına özel cezaevi uygulaması başladıCevdet Yılmaz: Siber güvenlik başkanlığı kuruyoruzGünlük 2 bin lira yevmiyeye rağmen çalışan bulunmuyorSözleşmeli personele Emeklilik Tazminatı ödenir mi?43 kişinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada mütalaa açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?